Droogte raakt ook brandweer: geen zoet water meer bij oefeningen

De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte geen zoet water bij oefeningen. Dat meldt een woordvoerder. De maatregel is deze week ingegaan.

Door de aanhoudende droogte is er in de veiligheidsregio Haaglanden een toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water. Open water en brandkranen worden daarom niet meer gebruikt bij oefeningen. Ook waterrijke demonstraties van de brandweer, bijvoorbeeld bij festiviteiten, stoppen voorlopig.

De woordvoerder benadrukt dat de brandweer voor hulpverlening bij branden of andere inzetten wel water uit open bronnen en brandkranen blijft gebruiken. De hulpdienst gaat dit, als het gaat om grote hoeveelheden open water, wel direct melden bij het waterschap.