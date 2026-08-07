OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Droogte raakt ook brandweer: geen zoet water meer bij oefeningen

Droogte raakt ook brandweer: geen zoet water meer bij oefeningen

Extreem weer

Vandaag, 11:19

Link gekopieerd

De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte geen zoet water bij oefeningen. Dat meldt een woordvoerder. De maatregel is deze week ingegaan.

Door de aanhoudende droogte is er in de veiligheidsregio Haaglanden een toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water. Open water en brandkranen worden daarom niet meer gebruikt bij oefeningen. Ook waterrijke demonstraties van de brandweer, bijvoorbeeld bij festiviteiten, stoppen voorlopig.

De woordvoerder benadrukt dat de brandweer voor hulpverlening bij branden of andere inzetten wel water uit open bronnen en brandkranen blijft gebruiken. De hulpdienst gaat dit, als het gaat om grote hoeveelheden open water, wel direct melden bij het waterschap.

Door ANP

Lees ook

Laag water zorgt voor toeristengolf in Nederlandse steden: 'Geen Bazel maar Gorkum'
Laag water zorgt voor toeristengolf in Nederlandse steden: 'Geen Bazel maar Gorkum'
Door droogte grijpt Steenwijkerland naar opvallende manier om water te besparen
Door droogte grijpt Steenwijkerland naar opvallende manier om water te besparen
Nederland stevent af op een van de droogste jaren ooit
Nederland stevent af op een van de droogste jaren ooit
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.