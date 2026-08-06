Laag water zorgt voor toeristengolf in Nederlandse steden: 'Geen Bazel maar Gorkum'

Waar er in de ene stad door de droogte nagenoeg geen water meer stroomt, worden andere plaatsen juist overspoeld door toeristen. Neem bijvoorbeeld Vlissingen, Middelburg, Gorinchem, Kampen en Dordrecht. Cruiseschepen die moeten omvaren, maken daar nu een tussenstop in de hoop hun passagiers toch een aantrekkelijk programma te bieden. Het betekent topdrukte voor stadsgidsen zoals Remy en VVV-medewerkers zoals Geke.

Op de kade staat Remy Balistreri van Ontdek Dordrecht alweer klaar voor het zoveelste schip met Amerikanen. Of eigenlijk: dit keer Amerikanen, maar zeker niet het eerste schip. "Allemaal omgevaren door de droogte elders", weet hij. "De schepen die de Rijn of de Donau opgaan moeten nu omvaren en ze blijven een beetje in Nederland en België hangen. Daarom komen ze hier nu uit."

Tientallen extra schepen meren aan

Even verderop, in Gorinchem, is het ook druk aan de balie van de VVV. Coördinator Geke Hekman zit zeker niet stil; er zijn veel meer (riviercruise)toeristen in de stad. "Vandaag zijn het veel Duitsers, die allemaal een stadsplattegrond of andere informatie komen halen. Ik heb hier een balie vol medewerkers die al de hele ochtend druk zijn."

Als ze een snelle rekensom maakt, komt ze uit op 151 'bezoekers' op woensdag. Maar ze tellen per groep, dus het aantal individuele toeristen loopt al snel in de honderden. "Veel meer dan normaal."

De Dordtse stadsgids Remy heeft ook even geteld. "Gisteren heb ik dat voor het laatst gedaan en toen waren het maar liefst 72 extra schepen in de afgelopen veertien dagen in Dordrecht, Gorinchem en Kinderdijk." En dan moet hij snel weer door, want al die extra toeristen staan te trappelen om aan de rondleiding te beginnen. Even niet in Keulen of Bazel, maar in het mooie gebied rond de Merwede.