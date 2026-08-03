Veerponten vallen één voor één uit door droogte: 'Kan nog weken duren'

Door aanhoudende droogte en historisch lage waterstanden in de Rijn zijn meerdere veerponten in Gelderland uit de vaart genomen. Voor veerbaas Marc Matthijsen van het pontje tussen Doornenburg en Pannerden is de situatie uitzonderlijk. "In de twintig jaar dat ik hier werk, heb ik het water nog nooit zo laag zien staan", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Het gaat onder meer om de veren tussen Doornenburg en Pannerden, Druten en Dodewaard, Beuningen en Slijk-Ewijk, Rheden en Rhederlaag en de Liniepont bij Culemborg, die niet meer varen.

Door het stilleggen van de pont loopt Mathijssen inkomsten mis. De gevolgen zijn ook merkbaar voor reizigers. Mensen die normaal gebruikmaken van de pontjes moeten nu omrijden. Ook enkele veren over de IJssel liggen inmiddels stil.

Rijkswaterstaat

Niet alle ponten hebben daarentegen last van de lage waterstand. De Gelderse ponten van Ton Paulus Veerbedrijf varen vooralsnog gewoon door. Volgens het bedrijf zijn er de komende dagen nog geen zorgen over de inzet van de veerdiensten.

"Dat scheelt een hele hoop. Anders had ik moeten omfietsen en was ik zeker twintig minuten langer onderweg geweest", vertelt een fietser die staat te wachten op de pont. Een andere fietser is onderweg naar Duitsland en moet nu een flink stuk om: "Nu moet ik via Doetinchem en ben ik langer onderweg, maar het is niet anders."

Volgens Rijkswaterstaat staat het water bij Huissen momenteel op 594 centimeter ten opzichte van NAP. Veerbaas Mathijssen geeft aan dat een waterstand van minimaal 650 centimeter nodig is om zijn veerpont veilig te laten varen. Daardoor kan de pont voorlopig niet in de vaart worden genomen.

Hoe lang het nog gaat duren? "We hebben regen nodig, en dan vooral in Duitsland en Zwitserland, zolang dat er niet is kan het nog wel een hele tijd aanhouden", aldus Mathijssen.