OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Door droogte grijpt Steenwijkerland naar opvallende manier om water te besparen

Natuur

Vandaag, 14:34

Link gekopieerd

Gemeente Steenwijkerland hoopt toeristen bewuster met drinkwater om te laten gaan. Hotels, bed & breakfasts en vakantieparken zijn gestart met een pilot waarbij gasten onder meer via luisterverhalen tijdens het douchen worden aangemoedigd om water te besparen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Door de aanhoudende droogte, klimaatverandering en de groeiende vraag naar drinkwater wordt zuinig omgaan met water steeds belangrijker. Volgens ondernemers, Nationaal Park Weerribben-Wieden en de gemeente is juist in de toeristische sector veel winst te behalen. Daarom hangen accommodaties deurhangers en posters op en kunnen gasten tijdens het douchen luisteren naar verhalen over het natuurgebied.

Toeristen verbruiken erg veel water

Dat het wat minder kan qua watergebruik weet ook Herald Nobel, directeur Nationaal Park Weeribben-Wieden: "Toeristen gebruiken zo dubbel zoveel water als mensen thuis, dus vooral bij hotels, op de camping en bij bed & breakfast veel winst te behalen.

In de bovenstaande video vertelt Herald waarom het belangrijk is dat we minder water gaan gebruiken.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.