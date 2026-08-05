Door droogte grijpt Steenwijkerland naar opvallende manier om water te besparen

Gemeente Steenwijkerland hoopt toeristen bewuster met drinkwater om te laten gaan. Hotels, bed & breakfasts en vakantieparken zijn gestart met een pilot waarbij gasten onder meer via luisterverhalen tijdens het douchen worden aangemoedigd om water te besparen.

Door de aanhoudende droogte, klimaatverandering en de groeiende vraag naar drinkwater wordt zuinig omgaan met water steeds belangrijker. Volgens ondernemers, Nationaal Park Weerribben-Wieden en de gemeente is juist in de toeristische sector veel winst te behalen. Daarom hangen accommodaties deurhangers en posters op en kunnen gasten tijdens het douchen luisteren naar verhalen over het natuurgebied.

Toeristen verbruiken erg veel water

Dat het wat minder kan qua watergebruik weet ook Herald Nobel, directeur Nationaal Park Weeribben-Wieden: "Toeristen gebruiken zo dubbel zoveel water als mensen thuis, dus vooral bij hotels, op de camping en bij bed & breakfast veel winst te behalen.

In de bovenstaande video vertelt Herald waarom het belangrijk is dat we minder water gaan gebruiken.