Droogte nu nog op niveau 2: wat gebeurt er bij niveau 3?

Nederland kampt met een flink watertekort. In juli werd daarom al opgeschaald naar niveau 2 en ook niveau 3 is deze zomer niet ondenkbaar. Een verdere opschaling gebeurt niet zomaar: bij niveau 3 is sprake van een dreigende nationale crisis. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan niet voorspellen of het zover komt, maar sluit die mogelijkheid deze zomer niet uit.

Nederland zit momenteel op niveau 2, een 'feitelijk watertekort'. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat sprak donderdag met vertegenwoordigers van schippers en het bedrijfsleven over de gevolgen van de lage waterstanden. Volgens het ministerie is er veel schade en hinder, maar nog geen sprake van maatschappelijke ontwrichting.

Door de droogte meren tientallen extra cruiseschepen aan in Nederlandse steden. In bovenstaande video zie je dat toeristen ineens in Dordrecht komen te staan.

Van dreigend tekort tot nationale crisis

Of het daadwerkelijk tot niveau 3 komt, is volgens het ministerie niet met zekerheid te voorspellen. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten. Als het zover komt, krijgt het Rijk de leiding bij de aanpak van het watertekort in plaats van de waterschappen.

De niveaus bepalen hoe Nederland omgaat met het watertekort, welke maatregelen worden genomen en wie voorrang krijgt bij de verdeling van het beschikbare water.

Wat betekenen de niveaus? Niveau 1: Er dreigt een watertekort. Dat niveau werd dit jaar op 1 juli bereikt. De afvoer van de Rijn en Maas was toen al veel lager dan normaal en de vraag naar water nam toe.

Niveau 2 : Een feitelijk watertekort. Nederland zit hier sinds 16 juli in. Bij een feitelijk watertekort is er daadwerkelijk te weinig water. Het Managementteam Watertekorten wordt dan actief en kan besluiten nemen over landelijke maatregelen. Water wordt zo goed mogelijk verdeeld en er kunnen beperkingen worden ingesteld. Zo worden sluizen minder vaak gebruikt om zout water tegen te houden en kan het verboden worden om water uit sloten, beken of de grond te halen.

Niveau 3: Een (dreigende) nationale crisis. Dit is het hoogste niveau. Bij niveau 3 komt een landelijke crisisstructuur in beeld. Ingrijpende besluiten kunnen dan worden voorgelegd aan landelijke crisiscommissies, bijvoorbeeld als bepaalde sectoren moeten worden stilgelegd.

Voor het laatst in 2003

Als Nederland niveau 3 zou bereiken, zou dat een uitzonderlijke situatie zijn. De laatste keer was in 2003. Door de droogte scheurde toen onder meer een dijk bij het Utrechtse Wilnis.

Een schadevergoeding voor getroffen bedrijven is momenteel niet aan de orde. Volgens het ministerie komt zoiets pas in beeld als de gevolgen vergelijkbaar worden met de schade bij bijvoorbeeld een overstroming. Daarvan is volgens het ministerie nu geen sprake.