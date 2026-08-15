Droogte raakt ook bloemencorso's: bouwers moeten creatief zijn

Praalwagens vol kleurrijke bloemen trekken deze maanden weer door de straten, maar de hete en droge zomer zorgt voor uitdagingen bij de bloemencorso's. Door de weersomstandigheden zijn er zorgen over de hoeveelheid dahlia's en moeten bouwers soms creatief zijn om hun wagens gevuld te krijgen.

Bij het bloemencorso in Leersum was daar voor het publiek zaterdag weinig van te merken. Door de warmte waren er minder bloemen geleverd dan in eerdere jaren, waardoor de bouwers hun plannen op sommige plekken moesten aanpassen. Bij de wagens mag inmiddels ook ander materiaal worden gebruikt: 70 procent bestaat uit dahlia's en 30 procent mag alternatieve opvulling zijn.

Extra sproeiers ingezet

Ook in Winterswijk zorgt het weer voor onzekerheid. Daar worden extra sproeiers ingezet om de bloemen goed te houden. En niet alleen de droogte speelt een rol. Ook koude nachten kunnen ervoor zorgen dat de bloemen niet op tijd uitkomen.

In bovenstaande video zie je hoe de bouwers oplossingen hebben bedacht om alsnog kleurrijke praalwagens te maken.