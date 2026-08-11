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Dierenopvangcentrum in Zwolle overvol door hitte en droogte

Dieren

Vandaag, 18:08

Door de droogte en enorme zomerhitte is het erg druk bij dierenopvangcentra in Nederland, waaronder Stichting Flappus in Zwolle. Ouders van jonge dieren kunnen door het extreme weer geen voeding vinden voor hun jongen. Hierdoor krijgen de dierenopvangcentra allerlei wilde dieren binnen die verzwakt en uitgedroogd zijn. Daarom is het deze zomer alle hens aan dek.

"Als het warm wordt, kunnen de ouders geen voeding meer vinden en geven aan hun jongen. Bovendien worden de nesten en holletjes te warm voor de dieren, waardoor jonge vogels uit hun nest vallen. Ook raken dieren door het warme weer uitgedroogd", vertelt Gerie Kamphuis aan Hart van Nederland. "Het is een warme zomer en door de klimaatverandering verwacht ik ook wel dat we het de komende zomers nog drukker gaan krijgen."

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Oververhit en voedselschaarste

De Dierenbescherming merkt ook dat het druk is bij dierenopvangcentra. "Het gaat vooral om dieren die niet gemaakt zijn voor de hitte, zoals konijnen. Die raken snel oververhit. Daarnaast kampen dieren met voedselschaarste door het weer. We raden daarom mensen aan bakjes water in de tuin te zetten met kleine steentjes erin, zodat ook insecten van het water kunnen genieten", legt Davine Lambert, woordvoerder van de Dierenbescherming, uit.

Benieuwd naar het hele verhaal? Kijk dan naar de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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