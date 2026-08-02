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Nederlanders naar Spanje voor dieren in nood: 'Zodat ze kunnen overleven'

Brand

Vandaag, 08:22

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Nadat Nederlandse brandweerlieden de afgelopen dagen hielpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Spanje, vertrekken zondag opnieuw Nederlanders die kant op. Dit keer gaan hulpverleners van dierenhulporganisatie Animal Heroes op pad om dieren te helpen die door de bosbranden zijn getroffen.

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De hulpverleners reizen naar de Spaanse provincie Ávila, ten westen van Madrid. Vanaf maandag kopen zij daar noodvoer en andere hulpgoederen, die samen met lokale vrijwilligers worden uitgedeeld aan getroffen dieren.

Voedsel voor getroffen dieren

In eerste instantie is de hulp bedoeld voor onder meer vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten, runderen en wilde dieren die door de natuurbranden zijn getroffen.

"De komende weken en maanden hebben ze hulp nodig om te kunnen overleven", vertelt Mony de Roos van Animal Heroes aan Hart van Nederland. Op bovenstaande video vertelt ze wat ze de komende tijd gaan doen.

Om de hulp ook de komende weken voort te kunnen zetten, is de organisatie een inzamelingsactie gestart.

Door Redactie Hart van Nederland

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