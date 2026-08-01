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Nederlandse hulpverleners naar Spanje om dieren na natuurbranden te helpen

Nederlandse hulpverleners naar Spanje om dieren na natuurbranden te helpen

Brand

Vandaag, 09:05

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Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie Animal Heroes vertrekken zondag naar de Spaanse provincie Ávila om dieren te helpen die zijn getroffen door natuurbranden. Vanaf maandag kopen zij ter plaatse noodvoer en andere hulpgoederen, die samen met lokale vrijwilligers worden uitgedeeld.

De organisatie is ook een inzamelingsactie gestart om de noodhulp de komende weken voort te zetten.

De Nederlandse brandweerman Sander van Gils helpt bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. In onderstaande video vertelt hij erover:

Brandweerman Sander zit met team in Spanje om natuurbranden te bestrijden
1:29

Brandweerman Sander zit met team in Spanje om natuurbranden te bestrijden

Noodvoer voor dieren

In eerste instantie wordt voedsel geregeld voor onder meer vogels, konijnen, paarden, ezels, schapen, geiten, runderen en wilde dieren die door de bosbranden zijn getroffen.

"Veel dieren overleven de vlammen, maar niet de periode daarna", zegt Esther Kef van Animal Heroes. "We kunnen onmogelijk alle dieren redden, maar we hopen met deze actie voor zoveel mogelijk dieren een verschil te maken."

Bosbranden treffen Spaanse regio

De hulp gaat naar de provincie Ávila, ten westen van Madrid. Die regio is zwaar getroffen door natuurbranden.

Het noodvoer wordt ter plaatse ingekocht. Daarna zorgen lokale vrijwilligers ervoor dat de hulpgoederen bij de getroffen dieren terechtkomen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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