Megabranden in Zuid-Europa: ook in Nederland bestaan zorgen

Natuur
Vandaag, 16:30
Grote bosbranden teisteren momenteel Spanje en Frankrijk. Volgens een Spaanse minister gaat het om de grootste bosbranden in de recente geschiedenis van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt ook in Nederland het risico op natuurbranden toe en worden extra maatregelen genomen.
Volgens meteoroloog Robert de Vries zijn de natuurbranden indirect een gevolg van klimaatverandering. "De zomers worden steeds heter en droger, en we krijgen te maken met intensere hittegolven. Zolang het klimaat blijft opwarmen, gaan natuurbranden vaker voorkomen", aldus De Vries.
Op camping Diever in Drenthe worden er al maatregelen genomen voor het ergste scenario, zo is te zien in bovenstaande video. Eigenaresse Shirley laat in gesprek met Hart van Nederland weten dat alle vuurkorven zijn weggehaald en in de opslag staan. Ook hangen er verschillende posters om mensen te informeren.
Uit representatief onderzoek onder leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over natuurbranden. Zo denkt 58 procent dat Nederland de komende jaren te maken krijgt met een grote natuurbrand waarbij, net als in Frankrijk en Spanje, tienduizenden mensen hun huis, camping of vakantiepark moeten verlaten. Ook zegt meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) niet te weten wat ze moeten doen als er een natuurbrand in de buurt uitbreekt.
Voor de meeste mensen (58 procent) hebben de grote natuurbranden van de afgelopen jaren geen invloed gehad op hun vakantiekeuze. Wel zegt 16 procent bepaalde regio's of periodes te vermijden. Nog eens 11 procent geeft aan dat de branden hen alerter maken bij het kiezen van een vakantie.