Megabranden in Zuid-Europa: ook in Nederland bestaan zorgen

Grote bosbranden teisteren momenteel Spanje en Frankrijk. Volgens een Spaanse minister gaat het om de grootste bosbranden in de recente geschiedenis van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt ook in Nederland het risico op natuurbranden toe en worden extra maatregelen genomen.

Volgens meteoroloog Robert de Vries zijn de natuurbranden indirect een gevolg van klimaatverandering. "De zomers worden steeds heter en droger, en we krijgen te maken met intensere hittegolven. Zolang het klimaat blijft opwarmen, gaan natuurbranden vaker voorkomen", aldus De Vries.

Op camping Diever in Drenthe worden er al maatregelen genomen voor het ergste scenario, zo is te zien in bovenstaande video. Eigenaresse Shirley laat in gesprek met Hart van Nederland weten dat alle vuurkorven zijn weggehaald en in de opslag staan. Ook hangen er verschillende posters om mensen te informeren.