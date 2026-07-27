Franse overheid weert toeristen uit rampgebied om aanhoudende natuurbranden

Het vuur in Zuidwest-Frankrijk grijpt nog steeds om zich heen. Bosbranden hebben al enorme stukken land in de as gelegd. Bovendien nadert het vuur de buitenwijken van de stad Bordeaux. De Franse overheid roept toeristen op om niet meer naar het getroffen gebied te komen. Ook alarmcentrales draaien overuren. SOS International, een Nederlandse alarmcentrale, wordt overspoeld door berichten van verontruste Nederlanders.

Vooral paniek en bezorgdheid komen naar voren in de meldingen die de alarmcentrale binnenkrijgt. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en of ze eventueel huiswaarts moeten gaan. Directrice Violette Hasselmeijer legt in de video bij dit artikel uit hoe je je op dit moment het beste kunt voorbereiden als je in het getroffen gebied op vakantie bent of daar nog naartoe gaat.

De aantal natuurbranden en de omvang rondom Bordeaux. Beeld: ANP

Toeristen niet langer welkom

Vanwege de aanhoudende noodsituatie roept de Franse overheid toeristen op om niet naar het getroffen gebied, het departement Gironde, af te reizen. Het is simpelweg niet veilig en toeristen lopen de brandweer alleen maar voor de voeten. Inmiddels dreigt het vuur de buitenwijken van de stad Bordeaux te bereiken. Honderdduizenden mensen zijn al geëvacueerd.

Hart van Nederland sprak op Schiphol drie broers die net uit het getroffen gebied terugkwamen. Ondanks dat zij geluk hadden, merkten ze duidelijk de impact van de branden. Hoe dat zit hoor je hieronder.

0:41 Franse overheid weert toeristen uit rampgebied, deze jongens komen er net vandaan

Al ruim 160 mensen opgepakt in verband met branden

Frankrijk kampt dit jaar met een extreem bosbrandseizoen. Er is al zeker 116.085 hectare in vlammen opgegaan, een gebied groter dan de Veluwe. Daarmee is het voor Frankrijk een recordjaar. In het vorige recordjaar, 2022, ging het om 72.000 hectare.

Volgens de Franse premier Sébastien Lecornu zijn sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat maakte hij maandag bekend op X. Lecornu schrijft ook dat negen op de tien branden worden veroorzaakt door menselijk handelen, meestal door onvoorzichtigheid. Hij noemt onder meer een sigaret of barbecue als mogelijke oorzaak. Op opzettelijke brandstichting staat volgens de premier een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar.