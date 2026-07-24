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Bosbranden in Frankrijk en Spanje: tientallen meldingen bij alarmcentrales

Extreem weer

Vandaag, 13:02

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Bij de ANWB Alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje "tientallen meldingen" binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder meer om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die zij maken of over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel.

"De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux", zegt de woordvoerder. "Sommige mensen zijn halsoverkop geëvacueerd en hebben alles achter moeten laten."

Guido zat vlak bij een bosbrand aan de Costa Brava en deed begin deze maand zijn verhaal tegenover Hart van Nederland. Je ziet het in de video bovenaan dit artikel.

'Maak een noodtas'

Ook bij alarmcentrale Eurocross zijn diverse meldingen binnengekomen. Volgens een woordvoerder ging het rond 11.00 uur om vijftien meldingen in totaal, waaronder "enkele mensen" die zijn geëvacueerd. Ook Eurocross heeft nog geen meldingen van schade of gewonden.

De ANWB adviseert vakantiegangers zich goed voor te bereiden. "Maak een noodtas met spullen om je de eerste uren te kunnen redden. Bij een evacuatie heb je echt geen tijd om die te pakken. En volg vooral de lokale instructies op."

Door ANP

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