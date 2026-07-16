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Route du Soleil deels weer open na bosbranden bij Parijs

Verkeer

Vandaag, 21:37

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Goed nieuws voor vakantiegangers die de komende dagen met de auto naar Frankrijk reizen. De Route du Soleil is woensdagavond deels weer opengesteld. De A6 ten zuiden van Parijs was sinds zondagavond in beide richtingen afgesloten vanwege bosbranden.

De snelweg was over een lengte van ongeveer 20 kilometer dicht, zodat de hulpdiensten de branden veilig konden bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten zijn de branden inmiddels grotendeels onder controle, al is de brandweer nog altijd bezig met nablussen.

Route du Soleil deels open

Automobilisten kunnen weer gebruikmaken van de A6, maar moeten nog wel rekening houden met een lagere maximumsnelheid. Ook kan een rijstrook tijdelijk afgesloten zijn, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.

De heropening komt op een goed moment. Komend weekend wordt opnieuw veel vakantieverkeer op de Franse wegen verwacht, waardoor de Route du Soleil weer een belangrijke verbinding is voor reizigers richting het zuiden.

Door Redactie Hart van Nederland

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