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Route du Soleil getroffen door bosbrand: vakantieverkeer moet omrijden

Verkeer

Vandaag, 20:00

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Ook al zijn de meeste bosbranden in Frankrijk onder controle volgens de ANWB, de grote brand in het bos van Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, zorgt nog altijd voor problemen. De brand brak zondagmiddag uit en heeft nog steeds gevolgen voor mensen die richting de bekende Route du Soleil reizen.

Goed voorbereid op autovakantie? In de video bovenaan dit artikel geeft de ANWB handige tips.

De brand bij Fontainebleau besloeg zo'n achthonderd hectare bos. Maandag heeft de Franse brandweer het vuur nog steeds niet onder controle. Daardoor is de A6 in beide richtingen afgesloten tussen Nemours en Cély. Afgelopen weekend werd ook een deel van de A5 en A6 afgesloten vanwege de brand.

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Omrijden

Volgens de ANWB kunnen Nederlandse automobilisten die vanuit Frankrijk terug naar huis gaan beter via de A5 langs Troyes rijden. Wie juist naar het zuiden reist, kan beter via Metz over de A31 gaan. Houd er rekening mee dat ook het Franse treinverkeer hinder ondervindt. Houd het lokale nieuws in de gaten, adviseert de ANWB.

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Door Jamie van Velzen

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