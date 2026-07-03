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Zonvakantie in Zuid-Europa op de planning? Hier is het risico op natuurbranden hoog

Extreem weer

Vandaag, 10:53

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De hittegolf van afgelopen week zorgt in Zuid-Europa voor een hoog risico op natuurbranden. Ga je binnenkort naar Zuid-Frankrijk of Spanje op vakantie, dan is het verstandig om de lokale weerssituatie goed in de gaten te houden. Vooral Zuid-Frankrijk heeft te maken met grote natuurbranden. Daar zijn donderdagavond bijna 3.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten.

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De brand woedt aan de kust, ter hoogte van Perpignan, tussen de populaire badplaatsen Canet-en-Roussillon en Sainte-Marie. Ook op andere plekken is het oppassen. Zo is er een grote natuurbrand landinwaarts van Béziers, in de regio Occitanië. Ook in Spanje is het oppassen. Het land heeft op dit moment te maken met grote bosbranden in de regio's Zaragoza en La Fueva.

Campings ontruimd

Volgens de Franse krant Le Monde moesten alle campinggasten van onder meer Le Sainte-Marie, Le Marina en Le Brasilia halsoverkop vertrekken. Op twee vakantieparken zijn honderden stacaravans en tientallen vakantiehuisjes door het vuur verwoest. De brandweer bestrijdt de brand met ruim 1.200 brandweerlieden, blushelikopters en blusvliegtuigen.

De Franse weerdienst waarschuwt voor een verhoogd risico op natuurbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk. Het land heeft de afgelopen weken te maken gehad met extreme hitte. Tijdens de elf dagen durende hittegolf liep de temperatuur op veel plaatsen op tot boven de 40 graden.

Reisadvies

De komende dagen is het risico op nieuwe branden het grootst in Frankrijk en Spanje. In een groot deel van het zuidoosten van Frankrijk geldt zelfs een 'zeer extreem' risico op natuurbranden. Ook kleuren de risicokaarten in het noordoosten van Spanje donkerrood.

De reisadviezen voor Frankrijk en Spanje zijn op dit moment niet aangescherpt. Reizigers wordt wel aangeraden de lokale situatie goed in de gaten te houden en de aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Wie op een camping of in een vakantiehuis verblijft, doet er verstandig aan na te gaan of er evacuatieplannen gelden en alert te blijven op aanwijzingen van de lokale autoriteiten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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