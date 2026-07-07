Nederlandse vakantiegangers in Frankrijk: 'Dag en nacht vliegen helikopters over'

Terwijl in Zuid-Frankrijk duizenden mensen zijn geëvacueerd vanwege grote natuurbranden, volgt ook Theo Rook uit Westerbork de situatie op de voet. Hij verblijft met zijn vrouw Tineke op een camping in de regio Die, waar al weken een natuurbrand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte blijft het vuur moeilijk onder controle.

Theo komt al jaren in de streek, die volgens hem normaal juist bekendstaat als een prachtig en rustig fietsgebied. Maar dit jaar ziet de omgeving er heel anders uit. "Normaal is dit een heerlijk gebied waar je je geen zorgen hoeft te maken over natuurbranden. Maar nu hangt er voortdurend rook in de lucht en hoor je dag en nacht helikopters overvliegen", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Honderden brandweerlieden

In de regio zijn honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers dag en nacht bezig om het vuur te bestrijden. Dat maakt indruk op Theo. "De Fransen hebben veel vertrouwen in de brandweer en het leger. Honderden, vooral vrijwillige, brandweerlieden uit andere regio's helpen mee en worden overal ondersteund met eten en drinken."

Volgens Theo houden de autoriteiten de situatie rond zijn camping goed in de gaten. "Zelf maken we ons op dit moment nog geen grote zorgen. De wind staat gelukkig de goede kant op en de autoriteiten houden de situatie goed in de gaten. Als het nodig is, worden we op tijd gewaarschuwd."

De extreme omstandigheden baren bewoners wel zorgen. "Wel zeggen de mensen hier dat ze zo'n vroege en grote natuurbrand in tientallen jaren niet hebben meegemaakt. Dat maakt veel indruk."