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Janita en Janetta gevlucht voor natuurbranden in Frankrijk: 'Bizar en onwerkelijk'

Reizen

Gisteren, 23:07

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De grote natuurbranden in het zuiden van Frankrijk zorgen voor veel verwoesting. In het zuiden van het land zijn al ongeveer tienduizend mensen geëvacueerd. Ook Nederlandse vakantiegangers zijn getroffen. Zo moesten vriendinnen Janita de Vries en Janetta Koers halsoverkop vluchten van de camping. Hun gehuurde accommodatie brandde volledig af.

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"Je ziet helikopters met van die waterzakken. Ook zie je blusvoertuigen en zwarte rookwolken. Het was bizar en onwerkelijk. Het is bijna niet te omschrijven wat er is gebeurd", vertelt Janetta aan Hart van Nederland. Hun accommodatie werd door de brand volledig verwoest. Volgens Janita was het ook pittig om de camping zo te zien en achter te laten.

Benieuwd naar het hele verhaal? Bekijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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