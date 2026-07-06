OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwarte zaterdag en meer: dit zijn de drukste reisdagen van deze zomer

Verkeer

Vandaag, 16:15

Link gekopieerd

De zomervakantie is in Noord-Nederland inmiddels begonnen en ook de rest van het land volgt de komende weken. Hoewel de ANWB dit jaar iets minder vakantiegangers verwacht, rekent de organisatie opnieuw op flinke verkeersdrukte op de Europese vakantieroutes.

Vooral op de wegen naar Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland moeten vakantiegangers rekening houden met lange files en vertragingen. Wie zijn vakantie in Nederland of België viert, lijkt vooralsnog minder last te krijgen van drukte. Voor die landen verwacht de ANWB op dit moment geen noemenswaardige verkeersproblemen.

Hier vind je een overzicht van de dagen waarop de ANWB de meeste drukte verwacht, zodat je jouw vertrek daarop kunt afstemmen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vakantieparken zien meeste boekingen ooit, 'Nederland is herontdekt als vakantieland'
Vakantieparken zien meeste boekingen ooit, 'Nederland is herontdekt als vakantieland'
De meeste vertraging heb je op de (snel)wegen bij Leiden
De meeste vertraging heb je op de (snel)wegen bij Leiden
ANWB: drukte op de weg neemt af, zondag opnieuw files verwacht
ANWB: drukte op de weg neemt af, zondag opnieuw files verwacht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.