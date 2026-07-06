Zwarte zaterdag en meer: dit zijn de drukste reisdagen van deze zomer

Verkeer
Vandaag, 16:15
De zomervakantie is in Noord-Nederland inmiddels begonnen en ook de rest van het land volgt de komende weken. Hoewel de ANWB dit jaar iets minder vakantiegangers verwacht, rekent de organisatie opnieuw op flinke verkeersdrukte op de Europese vakantieroutes.
Vooral op de wegen naar Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland moeten vakantiegangers rekening houden met lange files en vertragingen. Wie zijn vakantie in Nederland of België viert, lijkt vooralsnog minder last te krijgen van drukte. Voor die landen verwacht de ANWB op dit moment geen noemenswaardige verkeersproblemen.
Hier vind je een overzicht van de dagen waarop de ANWB de meeste drukte verwacht, zodat je jouw vertrek daarop kunt afstemmen.
10 juli - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
11 juli - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
12 juli - Het is druk richting Frankrijk
17 juli - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
18 juli - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
24 juli - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
25 juli - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
31 juli - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
1 augustus - Het is zwarte zaterdag, het is topdrukte richting Frankrijk en richting Nederland.
2 augustus - Het is druk richting Frankrijk en richting Nederland.
3 augustus - Het is druk richting Frankrijk.
7 augustus - Het is druk richting Frankrijk en richting Nederland.
8 augustus - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
9 augustus - Het is druk richting Frankrijk en richting Nederland.
10 augustus - Het is druk richting Frankrijk en richting Nederland.
14 augustus - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
15 augustus - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
16 augustus - Het is druk richting Frankrijk en richting Nederland.
17 augustus - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
21 augustus - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
22 augustus - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
23 augustus - Het is druk richting Nederland.
24 augustus - Het is druk richting Nederland.
28 augustus - Het is zeer druk richting Frankrijk en richting Nederland.
29 augustus - Het is druk richting Frankrijk en richting Nederland.
30 augustus - Het is druk richting Nederland.
31 augustus - Het is druk richting Nederland.
11 juli - Het is zeer druk richting Duitsland.
12 juli - Het is druk richting Duitsland.
18 juli - Het is zeer druk richting Duitsland en richting Nederland.
19 juli - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
25 juli - Het is zeer druk richting Duitsland en richting Nederland.
26 juli - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
31 juli - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
1 augustus - Het is zeer druk richting Duitsland en richting Nederland.
2 augustus - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
7 augustus - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
8 augustus - Het is zeer druk richting Duitsland en richting Nederland.
9 augustus - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
14 augustus - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
15 augustus - Het is zeer druk richting Duitsland en richting Nederland.
16 augustus - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
21 augustus - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
22 augustus - Het is zeer druk richting Duitsland en richting Nederland.
23 augustus - Het is druk richting Duitsland en richting Nederland.
29 augustus - Het is druk richting Nederland.
30 augustus - Het is druk richting Nederland.
5 september - Het is druk richting Nederland.
6 september - Het is druk richting Nederland.
11 juli - Het is zeer druk richting Italië.
12 juli - Het is druk richting Italië.
18 juli - Het is zeer druk richting Italië en richting Nederland.
19 juli - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
25 juli - Het is zeer druk richting Italië en richting Nederland.
26 juli - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
31 juli - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
1 augustus - Het is zeer druk richting Italië en richting Nederland.
2 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
7 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
8 augustus - Het is zeer druk richting Italië en richting Nederland.
9 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
14 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
15 augustus - Het is zeer druk richting Italië en richting Nederland.
16 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
21 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
22 augustus - Het is zeer druk richting Italië en richting Nederland.
23 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
29 augustus - Het is zeer druk richting Italië en richting Nederland.
30 augustus - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
5 september - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
6 september - Het is druk richting Italië en richting Nederland.
11 juli - Het is zeer druk richting Zwitserland.
12 juli - Het is druk richting Zwitserland.
18 juli - Het is zeer druk richting Zwitserland.
19 juli - Het is druk richting Zwitserland.
25 juli - Het is zeer druk richting Zwitserland en richting Nederland.
26 juli - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
31 juli - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
1 augustus - Het is zeer druk richting Zwitserland en richting Nederland.
2 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
7 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
8 augustus - Het is zeer druk richting Zwitserland en richting Nederland.
9 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
14 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
15 augustus - Het is zeer druk richting Zwitserland en richting Nederland.
16 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
21 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
22 augustus - Het is zeer druk richting Zwitserland en richting Nederland.
23 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
28 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
29 augustus - Het is zeer druk richting Zwitserland en richting Nederland.
30 augustus - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
5 september - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
6 september - Het is druk richting Zwitserland en richting Nederland.
11 juli - Het is zeer druk richting Oostenrijk.
12 juli - Het is druk richting Oostenrijk.
17 juli - Het is druk richting Oostenrijk.
18 juli - Het is zeer druk richting Oostenrijk.
19 juli - Het is druk richting Oostenrijk.
24 juli - Het is druk richting Oostenrijk.
25 juli - Het is zeer druk richting Oostenrijk.
26 juli - Het is druk richting Oostenrijk.
31 juli - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
1 augustus - Het is zeer druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
2 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
7 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
8 augustus - Het is zeer druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
9 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
14 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
15 augustus - Het is zeer druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
16 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
21 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
22 augustus - Het is zeer druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
23 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
28 augustus - Het is druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
29 augustus - Het is zeer druk richting Oostenrijk en richting Nederland.
5 september - Het is zeer druk richting Nederland.
6 september - Het is druk richting Nederland.
11 juli - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
12 juli - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
18 juli - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
19 juli - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
25 juli - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
26 juli - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
31 juli - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
1 augustus - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
2 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
7 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
8 augustus - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
9 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
14 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
15 augustus - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
16 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
21 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
22 augustus - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
23 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
28 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
29 augustus - Het is zeer druk richting Spanje en richting Nederland.
30 augustus - Het is druk richting Spanje en richting Nederland.
5 september - Het is druk richting Nederland.
6 september - Het is druk richting Nederland.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.