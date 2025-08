ANWB: drukte op de weg neemt af, zondag opnieuw files verwacht

De files in Europa op deze zwarte zaterdag beginnen af te nemen. Dat meldt de ANWB. De files staan er volgens een woordvoerster nog wel maar ze worden wel korter. Ook schuift de drukte op richting het zuiden.

"Waar het vanmiddag vooral druk was op de A7 van Lyon naar Orange, is het nu drukker ten zuiden van Bordeaux", aldus de woordvoerster over de situatie op de Franse wegen. "En ook op de A9 richting de Spaanse grens is het nu drukker."

Bij de tunnels in Oostenrijk en Zwitserland neemt de vertraging ook af, naar zo'n half uur. "Dat gaat echt wel de goede kant op."

Terugkerend vakantieverkeer

Zondag verwacht de ANWB ook drukte op de wegen. Onder meer in Duitsland kan het druk worden door terugkerend vakantieverkeer. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland zal het volgens de verkeersdienst in noordelijke richting ook drukker zijn door vakantiegangers die weer huiswaarts gaan.

ANP