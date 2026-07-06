Nederlandse wegenwachtteams verkassen naar Zuid-Europa voor de zomervakantie

De zomervakantie is in aantocht en dat betekent dat veel Nederlandse gezinnen weer de weg op gaan om naar het warme Zuiden te trekken voor een ontspannende vakantie. Het allerlaatste wat je in dat geval wil, is autopech en stranden op het hete asfalt. In Nederland zijn we gewend aan de aanwezigheid van de Wegenwacht van de ANWB, maar niet in alle landen is dit vanzelfsprekend.

Daarom stuurt de ANWB weer wegenwachtteams richting Zuid-Europa om gestrande Nederlandse auto's daar ter plekke te helpen. Zij worden gestationeerd in Frankrijk, Italië en Spanje waar doorgaans veel Nederlands hun zomervakantie vieren. Een van die monteurs is Martin van Wijk. Hij gaat op een ANWB-post in Orange werken waar hij gedurende bijna 6 weken Nederlanders weer op weg helpt.

In de bovenstaande video zie je hoe de wegenwachtteams in Zuid-Europa kunnen helpen.