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Vakantiegangers opgelet: ANWB verwacht drukkere zomer op de weg

Verkeer

Vandaag, 09:34

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De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Volgens de organisatie neemt het aantal hulpvragen bij de alarmcentrale naar verwachting met ongeveer 8 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Dat schrijft De Telegraaf.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een autovakantie binnen Europa. Populaire bestemmingen zijn Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. Om de verwachte drukte op te vangen heeft de ANWB de bezetting van de alarmcentrale fors uitgebreid. Vorige zomer kwamen daar al honderdduizenden telefoontjes en digitale meldingen binnen.

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De grootste verkeersdrukte wordt verwacht in de laatste week van juli en begin augustus. Vrijdag 1 augustus geldt als de beruchte Zwarte Zaterdag, met lange files op belangrijke vakantieroutes in onder meer Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië.

Door Redactie Hart van Nederland

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