Met de auto op vakantie? Controleer dit voordat je vertrekt

Veel Nederlanders tellen af naar hun vakantie, maar vergeten één belangrijk onderdeel van de voorbereiding: de auto. Dat meldt UnitedConsumers. En dat kan flinke gevolgen hebben zodra de grens is gepasseerd.

Vorig jaar rukte de ANWB Wegenwacht ruim 1,3 miljoen keer uit voor pechgevallen. Vooral problemen met banden en accu's spelen automobilisten parten. Juist in de zomer neemt het risico toe. Lange afstanden, volle auto's en hoge temperaturen vragen meer van voertuigen dan tijdens een gewone rit naar werk of de supermarkt.

Volgens UnitedConsumers ontstaat veel pech door gebreken die al langer aanwezig waren, maar in het dagelijks gebruik nauwelijks opvallen. Een accu die langzaam minder wordt of banden met een verkeerde spanning kunnen tijdens een lange reis ineens voor problemen zorgen.

Onverwachte kosten

Wie in het buitenland met pech langs de weg staat, krijgt vaak ook te maken met onverwachte kosten of veel geregel. Daarom adviseert UnitedConsumers om niet alleen de auto na te laten kijken, maar ook vooraf de verzekeringspapieren erbij te pakken.

Veel Nederlanders weten volgens de organisatie niet precies of zij recht hebben op pechhulp, vervangend vervoer of ondersteuning bij schade in het buitenland. Dat wordt vaak pas duidelijk op het moment dat er iets misgaat.