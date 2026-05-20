Zo bespaar je honderden euro's op je vakantie

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent volop keuzes maken over waar je dit jaar naartoe gaat. Het zal je niet ontgaan zijn dat de onrust in het Midden-Oosten ervoor zorgt dat vliegtickets duurder zijn geworden. Ook een volle tank is niet goedkoper geworden. Daarom geeft toerismestrateeg Isabel Mosk in De 538 Ochtendshow handige bespaartips voor je vakantie.

Al jaren zijn Spanje, Griekenland en Turkije favoriete bestemmingen onder Nederlanders, maar volgens Isabel Mosk kun je flink besparen door juist niet naar die landen te gaan. Zij adviseert om naar Balkanlanden te gaan: "Albanië, Noord-Macedonië of denk een keer aan Tunesië. Dit is vaak veel goedkoper om naartoe te gaan", aldus de toerismestrateeg in De 538 Ochtendshow.

