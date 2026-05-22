Steeds meer Nederlanders passen vakantieplannen aan door hoge prijzen

Geld

Vandaag, 19:42

Nederlanders letten beter op hun vakantiebudget. Vooral gezinnen merken dat vakanties duurder zijn geworden en passen daarom hun plannen aan. Dat blijkt uit de nieuwste vakantiemonitor van de ANWB. Kamperen in Nederland blijft daardoor populair en tweedehands kampeerspullen zijn voor veel mensen een betaalbare oplossing.

Eén op de drie huishoudens kiest voor een vakantie dichter bij huis of bespaart op uitgaven tijdens de vakantie, blijkt uit onderzoek van de ANWB. Vooral gezinnen merken dat vakanties én dagelijkse kosten duurder zijn geworden en passen daarom hun plannen aan.

Zomermarkt

Kringloop De Arm in Utrecht organiseerde daarom een zomermarkt met zo'n 200 tweedehandstenten en andere zomerartikelen. De parkeerplaats werd daarbij omgetoverd tot een pop-upcamping.

"De tentenmarkt is niet alleen bedoeld om het grote aanbod tenten een tweede leven te geven, maar juist ook om mensen met een kleinere portemonnee tegemoet te komen", vertelt medeorganisator Esmee Blooi aan Hart van Nederland. Bezoekers reageren enthousiast. "Nieuw is voor mij niet haalbaar. Na twee keer een lekke tent te hebben aangeschaft via Marktplaats, is dit heel fijn", zegt een bezoeker.

Door Redactie Hart van Nederland

