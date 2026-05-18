Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Iranoorlog raakt portemonnee: horeca, uitjes en vakanties vaker geschrapt

Geld

Vandaag, 09:04

Link gekopieerd

Nederlandse consumenten gaan steeds meer bezuinigen. Zes op de tien huishoudens geven aan te snijden in uitgaven aan horeca, vakanties en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Dat komt door de hogere brandstof- en energieprijzen als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit onderzoek van ING.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim één op de drie consumenten verwacht te moeten bezuinigen of zelfs in financiële problemen te komen door de stijgende prijzen.

Ook boodschappen worden steeds duurder door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De hoge prijzen brengen Renée, die in de bijstand zit, in de problemen. Boodschappen doen is voor haar iedere keer weer een opgave. Wil je zien hoe Renée hiermee omgaat? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel.

Luxere uitgaven

Zes op de tien consumenten laten aan de bank weten dat zij gaan bezuinigen op andere zaken dan energie of brandstof. "De luxere categorieën horeca, vakanties en vrijetijdsbesteding zijn daarbij het populairst, terwijl noodzakelijke uitgaven zoals boodschappen het minst vaak bovenaan het bezuinigingslijstje staan."

Toch laat ook een deel van de consumenten weten te gaan bezuinigen op brandstof en energie. Vier op de tien consumenten met een brandstofvoertuig zeggen minder te gaan rijden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kabinet niet van plan om iets te doen aan dure boodschappen
Kabinet niet van plan om iets te doen aan dure boodschappen
Dure boodschappen raken Renee in de bijstand: zo probeert ze rond te komen
Dure boodschappen raken Renee in de bijstand: zo probeert ze rond te komen
Dure diesel raakt boeren: experts waarschuwen voor duurdere boodschappen
Dure diesel raakt boeren: experts waarschuwen voor duurdere boodschappen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.