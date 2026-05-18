Iranoorlog raakt portemonnee: horeca, uitjes en vakanties vaker geschrapt

Nederlandse consumenten gaan steeds meer bezuinigen. Zes op de tien huishoudens geven aan te snijden in uitgaven aan horeca, vakanties en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Dat komt door de hogere brandstof- en energieprijzen als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit onderzoek van ING.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim één op de drie consumenten verwacht te moeten bezuinigen of zelfs in financiële problemen te komen door de stijgende prijzen.

Ook boodschappen worden steeds duurder door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De hoge prijzen brengen Renée, die in de bijstand zit, in de problemen. Boodschappen doen is voor haar iedere keer weer een opgave.

Luxere uitgaven

Zes op de tien consumenten laten aan de bank weten dat zij gaan bezuinigen op andere zaken dan energie of brandstof. "De luxere categorieën horeca, vakanties en vrijetijdsbesteding zijn daarbij het populairst, terwijl noodzakelijke uitgaven zoals boodschappen het minst vaak bovenaan het bezuinigingslijstje staan."

Toch laat ook een deel van de consumenten weten te gaan bezuinigen op brandstof en energie. Vier op de tien consumenten met een brandstofvoertuig zeggen minder te gaan rijden.