Dure diesel raakt boeren: experts waarschuwen voor duurdere boodschappen

Boeren beginnen aan een drukke periode op het land, maar zien hun kosten snel oplopen door dure diesel en kunstmest. Dat kan later dit jaar leiden tot hogere prijzen in de supermarkt.

De komende weken wordt er volop gezaaid en gepoot. Trekkers draaien lange dagen en verbruiken veel brandstof. Veel boeren hebben nog een voorraad diesel, maar die raakt snel op en moet tegen hogere prijzen worden aangevuld.

Bioboer Krispijn van den Dries uit Ens merkt dat direct. "Het werk op het land moet gewoon doorgaan, dus de trekkers draaien volop en daar heb je nog altijd diesel voor nodig. We hebben een eigen tank, maar als die straks bijgevuld moet worden, zijn we veel duurder uit dan een maand geleden."

Volgens hem lopen de kosten op, terwijl die niet altijd kunnen worden doorberekend. "Tegelijk stijgen onze kosten, terwijl we die niet altijd kunnen doorberekenen. Je ziet het nu bijvoorbeeld bij aardappelen: er is een overschot, boeren krijgen weinig, maar in de winkel wordt het niet echt goedkoper."

Merkbaar in portemonnee?

Ook kunstmest is flink duurder geworden door internationale spanningen. Boeren die nog voorraad hebben, kunnen voorlopig vooruit, maar de druk neemt toe als de prijzen hoog blijven.

Deskundigen verwachten dat vooral na de komende oogsten de gevolgen zichtbaar worden. Producten als graan, vlees en zuivel kunnen dan duurder worden.

Niet alleen boeren, ook vissers en melkveehouders kampen met hogere kosten. De sector waarschuwt dat als de situatie aanhoudt, uiteindelijk ook de consument dat in de portemonnee gaat merken.