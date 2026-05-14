Dit doen Nederlanders dit jaar met hun vakantiegeld

Panel

Vandaag, 13:24

Het vakantiegeld wordt bij de meeste Nederlanders rond deze tijd gestort, maar waar geven we het eigenlijk aan uit? Uit het Hart van Nederland-panel blijkt dat veel mensen het extra geld hard nodig hebben om rond te komen. Het vakantiegeld gaat daarom vaker naar achterstallige rekeningen en de dagelijkse boodschappen.

Toch blijven vakanties en uitjes veruit het populairste bestedingsdoel. Zo gebruikt 38 procent van de Nederlanders het vakantiegeld daarvoor, vrijwel gelijk aan vorig jaar toen dat 37 procent was. Sparen gebeurt juist een stuk minder vaak: nog maar 27 procent zet het geld opzij, tegenover 37 procent een jaar geleden.

Top 5: Hier geven Nederlanders hun vakantiegeld aan uit:

Waar gebruikt jij je vakantiegeld voor?

Procent

Vakantie of uitjes

38 procent

Sparen

27 procent

Vaste lasten

9 procent

Aanschaf, reparatie of vervanging van huishoudelijke apparaten

7 procent

Achterstallige rekeningen betalen

6 procent

Direct uitgeven

Opvallend is dus dat Nederlanders dit jaar hun vakantiegeld vaker direct uit. Steeds meer mensen hebben het extra geld hard nodig om rond te komen. Inmiddels zegt 34 procent van de panelleden niet goed uit te komen zonder vakantiegeld. Vorig jaar was dat nog 31 procent.

Door Redactie Hart van Nederland

