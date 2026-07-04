Steeds minder Nederlanders op zomervakantie: hoge kosten, hitte en drukte houden mensen thuis

De zomervakantie is voor veel Nederlanders niet meer vanzelfsprekend. Volgens de nieuwste ANWB Vakantiemonitor gaat deze zomer 52 procent van de Nederlanders in juli of augustus op vakantie. Twee jaar geleden was dat nog 73 procent. Vooral de hoge kosten, het risico op extreme hitte en de drukte in het hoogseizoen zorgen ervoor dat steeds meer mensen thuisblijven of op een ander moment op reis gaan.

Bijna een op de drie Nederlanders ziet door de gestegen prijzen af van een zomervakantie. Ook kiezen steeds meer mensen ervoor om op een ander moment van het jaar op reis te gaan. De meivakantie was dit jaar populair en ook in september vertrekken nog veel vakantiegangers. Een kwart geeft aan liever helemaal niet in juli of augustus op vakantie te gaan.

Redenen om niet te gaan

Ook extreem weer speelt een steeds grotere rol. Meer dan de helft van de vakantiegangers vermijdt bestemmingen waar kans is op extreme hitte of overtoerisme. Uit eigen onderzoek van toerismebureau NBTC blijkt dat ruim 60 procent bij het boeken nadenkt over de gevolgen van hoge temperaturen. Meer dan een kwart paste de vakantiebestemming dit jaar aan vanwege mogelijk extreem weer. Vorig jaar was dat nog 17 procent.

'Zomervakantie is geen vanzelfsprekendheid meer' "Er gaan deze zomer nog altijd meer dan 7 miljoen Nederlanders op reis, maar we zien dat de zomervakantie voor het eerst geen vanzelfsprekendheid meer is", zegt een woordvoerder van de ANWB. "Vooral financiële druk houdt mensen thuis. Tegelijkertijd blijft de behoefte om er even tussenuit te gaan groot, maar die wordt steeds vaker op een ander moment ingevuld."

Geopolitieke spanningen wegen eveneens mee. De helft van de vakantiegangers kiest bewust voor een bestemming in Europa. Het Midden-Oosten wordt door veel reizigers gemeden en vier op de tien Nederlanders vinden reizen door de huidige situatie minder aantrekkelijk.

Vakantiegangers maken bewustere keuzes

Wie deze zomer wel op vakantie gaat, kiest vaak bewust. Europa blijft veruit de populairste bestemming en 66 procent van de Nederlanders gebruikt de de auto om op hun bestemming te komen, gevolgd door het vliegtuig (31 procent) en de trein 9 procent). Een deel van de automobilisten zoekt vooraf uit waar goedkoop kan worden getankt of geladen. Ook rijden sommigen minder kilometers om brandstofkosten te besparen.

Nederland blijft de populairste vakantiebestemming, gevolgd door Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Reizigers die het buiten Europa zoeken gaan dit jaar naar Azië (5 procent) of Noord-Amerika (4 procent).

Daarnaast gebruiken steeds meer Nederlanders AI om hun vakantie te plannen. Volgens de ANWB steeg het gebruik van AI-tools zoals ChatGPT, Gemini en Copilot van 24 procent vorig jaar naar 39 procent dit jaar.