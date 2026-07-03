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Drukke zomer op Schiphol: kans op langere rijen door zieke beveiligers

Reizen

Vandaag, 08:03

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Wie deze zomervakantie vanaf Schiphol vertrekt, moet rekening houden met langere wachttijden bij de beveiliging. Dat meldt De Telegraaf op basis van ingewijden rond de luchthaven. Door een hoog ziekteverzuim onder beveiligingsmedewerkers zijn niet altijd alle controlepunten open.

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Volgens de krant kampt de luchthaven met een ziekteverzuim van zo'n vijftien procent onder beveiligingsmedewerkers. Na een recente aanbesteding kregen ongeveer 2.000 beveiligers een nieuwe werkgever, waardoor minder beveiligingspoorten open kunnen zijn.

Negatieve spiraal

Vakbond CNV zegt dat de roosters nog altijd niet op orde zijn en dat medewerkers zwaar worden belast. "Er zijn nog steeds niet genoeg mensen bij de beveiliging omdat er een hoog ziekteverzuim is. Maar dit leidt vervolgens tot nog meer ziekteverzuim. De medewerkers die er zijn, lopen op hun tandvlees. De beveiligingsbedrijven zitten in een negatieve spiraal", zegt CNV-bestuurder André Quist.

Schiphol verwacht deze zomer ongeveer 12,7 miljoen reizigers te verwerken, iets meer dan vorig jaar. De luchthaven laat weten vertrouwen te hebben in een goede doorstroming, omdat de meeste reizigers de afgelopen weken zonder grote problemen door de veiligheidscontrole kwamen. Tegelijk wijzen ingewijden erop dat er nog veel vacatures openstaan.

Problemen bij overstappen

Naast de personeelsproblemen maakt Schiphol zich ook zorgen over de invoering van het nieuwe Europese inreissysteem EES voor reizigers van buiten de Europese Unie. Nederlandse vakantiegangers die vanaf Schiphol vertrekken, merken daar meestal weinig van.

Het systeem is vooral een uitdaging voor overstappende reizigers van buiten de EU, die zich digitaal moeten registreren. Door technische problemen duurt die controle soms veel langer dan gepland, waardoor reizigers hun overstap dreigen te missen. Als aansluitende vluchten op deze passagiers moeten wachten, kan dat voor extra vertragingen zorgen.

Door Redactie Hart van Nederland

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