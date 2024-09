'Beveiliging Schiphol moet volledig anders' om horrorrijen in toekomst te voorkomen

Als het aan vakbond CNV ligt moet het beveiligingssysteem van Schiphol op de schop. Op dit moment werken er in totaal 5000 beveiligers via vijf beveiligingsbedrijven, maar die contracten lopen eind dit jaar af. Dit zorgt volgens de vakbond voor veel onrust onder de beveiligers en daarom is het volgens CNV een goed moment om te kijken naar een nieuw systeem.

De horrorrijen op de luchthaven van 2022, die zien we het liefst nooit meer terug. Door te weinig beveiligers stonden mensen uren in de rij voordat ze door de securitycheck konden.

"Maar ook daarna is Schiphol nog vaak langs het randje gegaan vanwege te krappe bezetting", stelt vakbond CNV in een statement. "Het kan echt beter, als de beveiliging anders wordt georganiseerd en Schiphol en de beveiligingsbedrijven samen de verantwoordelijkheid gaan dragen."

Onrust bij beveiligers

Door het aflopende contract van dit jaar is Schiphol bezig met een nieuwe aanvraag waarvoor de beveiligingsbedrijven zich in kunnen schrijven. Maar dit zorgt volgens de vakbond voor veel onrust onder de beveiligers. "Hoewel Schiphol zegt zorgvuldig te werk te willen gaan en ruim de tijd te willen nemen, hebben beveiligers er weinig vertrouwen in."

"Het is eigenlijk van de zotte dat je zo'n belangrijke taak uitbesteedt aan 5 verschillende bedrijven." CNV-onderhandelaar Erik Maas

Daarom moet het volgens de vakbond totaal anders met de beveiliging op het vliegveld. "Beveiliging is een kerntaak voor Schiphol, daar moet veel meer regie op komen, in het belang van iedereen", vindt CNV-onderhandelaar Erik Maas. "Het is eigenlijk van de zotte dat je zo'n belangrijke taak, met zoveel veiligheidsrisico's, uitbesteedt aan 5 verschillende bedrijven."

De bedrijven concurreren met elkaar om voor een zo'n laag mogelijke prijs hun diensten aan te bieden. "Hoe serieus neem je dan als Schiphol de beveiliging van een van belangrijkste plekken van ons land? En hoe serieus neem je de mensen die dit belangrijke werk doen?", aldus CNV.

Balans werk en privé

De bond pleit er daarom voor om de plannen voor de aanbesteding 'on hold' te zetten, de huidige contracten met de beveiligingsbedrijven nog voor een beperkte periode te verlengen en ondertussen te werken aan de oprichting van één nieuw beveiligingsbedrijf voor alle Schiphol-beveiligers.

CNV ziet ook in dat dat een volledig andere werkwijze is. Maar eentje die volgens hen veel voordelen biedt: Schiphol krijgt volgens de vakbond zo meer regie op de personele bezetting en grip op de wachtrijen, de beveiligingsbedrijven krijgen meer zekerheid dat ze voldoende winst kunnen maken en de beveiligers krijgen meer zekerheid over hun arbeidsvoorwaarden, roosters en balans tussen werk en privé.

"Het personeel staat centraal in deze nieuwe contracten." Woordvoerder Schiphol

Schiphol geeft pas meer details over een eventuele nieuwe inrichting van het systeem bij het starten van de aanbesteding. De wensen van de vakbond zijn in ieder geval genoteerd, meldt een woordvoerder aan De Telegraaf. "We streven bij de aanbesteding naar een langdurig partnerschap met duidelijke afspraken en stabiliteit. De arbeidsomstandigheden en -voorwaarden zijn hierbij heel belangrijk. Het personeel staat centraal in deze nieuwe contracten", aldus een woordvoerder van de luchthaven.