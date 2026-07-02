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Ga je met de auto op vakantie? Zo voorkom je dure boetes in het buitenland

Verkeer

Vandaag, 11:29

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Het noorden van het land heeft vanaf zaterdag zomervakantie. De twee weken daarna volgen ook het midden en het zuiden. De autovakantie wint dit jaar aan populariteit, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Ga je met de auto naar het buitenland? Dan is het slim om de verkeersregels van je vakantieland nog even te checken.

In Nederland hoef je verrassend weinig verplicht in je auto te hebben. Een geldig rijbewijs op zak en een verzekerde auto zijn voldoende. Maar dat is anders als je met de auto naar het buitenland gaat. Zo is het in Frankrijk, Duitsland, België en Italië verplicht om een gevarendriehoek en een veiligheidsvest in de auto te hebben.

Verplicht in Frankrijk

  • Milieusticker: dit is verplicht in diverse steden en milieuzones in Frankrijk.

  • Veiligheidsvest

  • Gevarendriehoek

Een alchoholtest is niet meer verplicht. Dit was eerst wel zo.

Verplicht in Duitsland

  • Milieusticker: dit is verplicht in de meeste Duitse stadscentra.

  • Veiligheidsvest

  • Gevarendriehoek

Rijd je door naar Oostenrijk of Zwitserland? Let dan goed op. In deze twee landen is het verplicht om een verbanddoos in jouw auto te hebben liggen.

Verplicht in Belgie

  • Gevarendriehoek

  • Veiligheidsvest

Verplicht in Italië

  • Gevarendriehoek

  • Veiligheidsvest

In de video bovenaan het artikel geeft de ANWB nog wat extra tips om goed voorbereid op vakantie te gaan.

Verkeersregels

Verkeersregels kunnen per Europees land flink verschillen. Wat in Nederland heel normaal is, kan over de grens zomaar een boete opleveren. Zo kun je in Frankrijk al een boete riskeren als je tijdens het rijden iets uit het dashboardkastje pakt. In Nederland is dat niet verboden, maar in Frankrijk kan het worden gezien als afleiding achter het stuur.

Ook in Duitsland gelden net iets andere regels. Daar wordt zaterdag gezien als een werkdag. Staat er dus een parkeerverbod dat geldt op werkdagen, dan is dat ook op zaterdag van kracht. In Nederland gelden werkdagen in dit soort situaties meestal alleen van maandag tot en met vrijdag.

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Ook in België is het verstandig om extra op de verkeersborden te letten. De maximumsnelheid kan er sneller veranderen dan je misschien gewend bent. Zo geldt op sommige stukken weg een limiet van 70 kilometer per uur, waar je in Nederland vaak 80 mag rijden. Rijd je te hard, dan kan dat je een flinke boete opleveren.

Rijd je door Italië en kom je een postauto tegen? Geef die dan voorrang. Postvoertuigen die hun dienst uitvoeren, hebben namelijk voorrang. Als je die niet verleent, kun je een boete riskeren.

Door Pien Beijsens

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