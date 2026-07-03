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Welke spelletjes gaan deze zomervakantie mee in de koffer? Dit is de top vijf

Reizen

Vandaag, 09:15

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Voor regio Noord begint vrijdag de zomervakantie. Dat betekent voor veel Nederlanders weken vol ontspanning, uitstapjes en natuurlijk spelletjes. Of het nu op de camping is, aan het zwembad of tijdens een regenachtige middag in een vakantiehuisje: een spelletje mag voor veel vakantiegangers niet ontbreken.

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In de 538 Ochtendshow vertellen luisteraars welke spellen standaard een plekje krijgen in hun koffer of weekendtas. Daaruit blijkt dat klassieke kaartspellen nog altijd ongekend populair zijn. Spellen als pesten, klaverjassen en andere kaartklassiekers blijven favoriet bij jong en oud.

Tegelijkertijd lijken ook online gok- en kansspelen aan populariteit te winnen. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om ook digitaal een spelletje te spelen tijdens hun vakantie.

Benieuwd welke spellen het populairst zijn? In de video bovenaan dit artikel zie je de top vijf favoriete spelletjes van Nederlanders.

Door Redactie Hart van Nederland

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