Derde regionale hittegolf van dit jaar in de maak

Vanmiddag kwam de temperatuur in Zeeland alweer boven de 31 graden uit. Daarmee is een begin gemaakt aan de derde regionale hittegolf van dit jaar. Naar verwachting zal deze zaterdag op een van de KNMI-stations in het zuiden officieel een feit zijn, aldus meteoroloog Robert de Vries. Ook in het noorden van het land, waar het nu nog 20 tot 22 graden is, zal het kwik de komende dagen gaan oplopen.

Wanneer?

Voor een regionale hittegolf moet op minimaal één van de 37 KNMI-stations aan de definitie worden voldaan. Dat betekent dat de temperatuur minimaal vijf dagen op rij 25 graden of hoger moet zijn, waarvan ten minste drie dagen tropisch warm zijn met 30 graden of meer. Aanstaande zaterdag zal waarschijnlijk op de eerste KNMI-stations in het zuiden aan deze voorwaarden zijn voldaan.

Vanaf zondag en in het begin van volgende week zullen meer stations volgen, want tot en met halverwege volgende week lijkt het in de zuidelijke helft van het land tropisch warm te blijven. Tot een landelijke hittegolf lijkt het volgens de huidige verwachtingen net niet te komen, al kan het KNMI-station in De Bilt daar wel dicht bij in de buurt komen. Het noorden van het land blijft iets achter, maar daar zien we ook nog temperaturen tussen de 25 en 28 graden.

Meerdere regionale hittegolven in een jaar

Meerdere regionale hittegolven in één jaar komen vaker voor, maar dat we er waarschijnlijk al drie noteren in de eerste helft van de zomer is bijzonder. In de recordzomer van 1947 werden zelfs vijf regionale hittegolven geregistreerd.

Meerdere landelijke hittegolven in één jaar waren in de vorige eeuw uitzonderlijk. Het gebeurde toen maar twee keer: in 1911 en 1947. In deze eeuw kwam dat al vier keer voor, namelijk in 2006, 2018, 2019 en 2025.

Europa zucht onder de hitte

Niet alleen in ons land is het warm, ook in andere delen van Europa liggen de temperaturen hoog. Frankrijk en Spanje hebben te maken met uitzonderlijk hoge temperaturen. Het kwik stijgt daar al snel naar 35 tot 40 graden. Tot en met begin volgende week zal daar weinig verandering in komen. Dat heeft alles te maken met een standvastig hogedrukgebied. Daardoor blijven storingen op afstand en neemt de droogte in verschillende Europese landen verder toe, met een toenemend aantal bosbranden als gevolg.