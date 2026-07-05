Aankomende week keert de zomer terug: kans op regionale hittegolf

Zondag begint met veel bewolking en vooral in de noordelijke helft valt af en toe wat regen. Af en toe breekt de zon door, met de beste kansen in het zuiden. Daar loopt de temperatuur op naar 23 tot 24 graden. In het noorden blijft het met 18 tot 19 graden duidelijk koeler. Er staat een matige westenwind, langs de kust soms vrij krachtig.

In de avond en de nacht naar maandag blijven brede wolkenvelden aanwezig. In het noordoosten kan nog wat lichte regen vallen. In het zuiden ontstaan de grootste opklaringen. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.

Maandag krijgt de zon in het midden en zuiden steeds meer ruimte. Daar wordt het 24 tot 28 graden. In het noorden overheerst vaker de bewolking en in Groningen kan nog wat regen vallen. De temperatuur ligt daar tussen de 20 en 24 graden. De westenwind blijft matig en langs de kust soms vrij krachtig.

Tropische warmte in aantocht

Begin volgende week blijft het droog, is er veel ruimte voor de zon en loopt de temperatuur iedere dag verder op. Woensdag wordt het op veel plaatsen ongeveer 25 graden. In het zuiden kan het dan al 28 graden worden.

Benieuwd hoe warm het volgende week gaat worden? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Beeld: Joop Vos, Apeldoorn