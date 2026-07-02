RIVM: honderden extra sterfgevallen tijdens extreme hitte

De extreme hitte van vorige week lijkt honderden extra levens te hebben gekost. Uit nieuwe wekelijkse sterftecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat ruim 3.500 mensen overleden. Dat zijn ongeveer 480 sterfgevallen meer dan normaal voor deze periode.

Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding zijn vooral veel mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren.

Wil je weten wat je moet doen tijdens een hittegolf? Kijk dan bovenstaande video.

Het RIVM zegt dat het beeld nog niet compleet is, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd.

Extra kwetsbaar

Volgens deskundigen zijn ouderen en mensen met chronische ziektes kwetsbaarder bij extreme hitte. Hun organen werken minder goed, ze drinken minder. Daarnaast zweten ze minder, waardoor hun lichaam de temperatuur niet goed kwijt kan raken.