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Schoolexamens afgelast door hitte, herkansingen pas na de zomervakantie

Opvoeding

Gisteren, 23:04

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Honderden middelbare scholieren moeten langer wachten op hun eindexamenuitslag doordat staatsexamens vorige week vanwege de hitte werden afgelast. De examens gingen niet door vanwege code rood en worden pas op 27 en 28 augustus ingehaald. Daardoor krijgen de betrokken leerlingen hun diploma waarschijnlijk pas na de zomervakantie, meldt NU.nl.

De examens werden vrijdag geschrapt omdat het door de extreme hitte onverantwoord werd geacht om examenkandidaten en medewerkers te laten reizen. Volgens het College voor Toetsen en Examens was het op korte termijn niet mogelijk om alle examens opnieuw in te plannen. Het gaat om 700 staatsexamens voor 678 kandidaten.

Sommige scholen wisten alsnog een oplossing te vinden, maar voor veel leerlingen blijft de uitslag uit tot eind augustus. Het gaat om leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die staatsexamens doen. De afgelaste mondelinge examens zijn nodig om het eindcijfer vast te stellen.

Sommige diploma-uitreikingen zijn daarom geschrapt en ook vervolgopleidingen kunnen voor problemen zorgen, omdat die vaak al in augustus beginnen.

Isolde moet na de zomer examen doen en dat is flink stressen!

Door Redactie Hart van Nederland

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