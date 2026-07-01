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Hollands zomerweer houdt aan, volgende week mogelijk opnieuw tropisch

Weerbericht

Vandaag, 07:11

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Na de extreme hitte is het weer teruggekeerd naar een typisch Hollands zomerbeeld. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en vallen vooral in het noorden en later landinwaarts enkele lichte buien. Met temperaturen tussen de 22 en 25 graden blijft het aangenaam zomerweer.

Volgende week zijn er signalen dat het opnieuw warmer wordt. Mogelijk stijgt de temperatuur op grotere schaal weer boven de 25 graden. In het zuiden kan het zelfs weer tropisch warm worden, met temperaturen rond de 30 graden.

In bovenstaande video vertelt weervrouw Laura Osinga uitgebreid wat je woensdag en de rest van de week van het weer kunt verwachten.

Door Redactie Hart van Nederland

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