Extreem veel dode vissen na hitte van afgelopen dagen

Diverse waterschappen hebben na het extreme weer van de afgelopen dagen meldingen gekregen over dode vissen die in het water drijven. Volgens hen komt dat vermoedelijk door een zuurstoftekort.

"Warm water bevat minder zuurstof", aldus Rijnland. "En door hele harde buien spoelt organisch materiaal van de oever het water in. Dit onttrekt ook zuurstof aan het water. Zuurstofgevoelige vissoorten, zoals de snoek, komen dan in de problemen."

Verschillende maatregelen

De waterschappen bekijken wat mogelijk is om vissen te redden die in nood zijn en naar adem happen. Zo kijken ze of het mogelijk is om vers water door beken, sloten of vijvers te laten stromen, maar door de droogte is zoet water beperkt beschikbaar.

Verder hebben diverse waterschappen hun maai- en baggerwerkzaamheden stilgelegd om dieren en planten te sparen. "Maaien zorgt voor extra belasting van het water", aldus Waterschap De Dommel.