OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rioolwater in open water na stortregen: zwem niet op deze plekken

Natuur

Vandaag, 15:09

Link gekopieerd

Door de hevige regenbuien afgelopen nacht is er bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen.

Benieuwd hoe je een verdrinking kan voorkomen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Het advies van het waterschap geldt voor Amsterdam ook voor Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Weesp, Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Stichtse Vecht, De Bilt, (een stukje van) Utrecht en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

Eigen risico

Het riool kan soms bij hele heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er zogenoemde overstort. Het waterschap benadrukt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid en dat zwemmen voor eigen risico is en blijft.

Ook de Veiligheidsregio Utrecht geeft een waarschuwing en stelt daarmee het zekere voor het onzekere te nemen. Na overstort blijft de kwaliteit van zwemwater nog een paar dagen slecht, en daarom kun je na hevige regenval beter niet zwemmen in sloten, plassen of grachten, is het devies. Het gaat om het oppervlaktewater van de Vecht, Schepperlandboezem en Stadswateren, meldt de veiligheidsregio.

Het advies geldt tot en met woensdag 1 juli.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.