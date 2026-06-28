Rioolwater in open water na stortregen: zwem niet op deze plekken

Door de hevige regenbuien afgelopen nacht is er bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen.

Benieuwd hoe je een verdrinking kan voorkomen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Het advies van het waterschap geldt voor Amsterdam ook voor Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Weesp, Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Stichtse Vecht, De Bilt, (een stukje van) Utrecht en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

Eigen risico

Het riool kan soms bij hele heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er zogenoemde overstort. Het waterschap benadrukt dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid en dat zwemmen voor eigen risico is en blijft.

Ook de Veiligheidsregio Utrecht geeft een waarschuwing en stelt daarmee het zekere voor het onzekere te nemen. Na overstort blijft de kwaliteit van zwemwater nog een paar dagen slecht, en daarom kun je na hevige regenval beter niet zwemmen in sloten, plassen of grachten, is het devies. Het gaat om het oppervlaktewater van de Vecht, Schepperlandboezem en Stadswateren, meldt de veiligheidsregio.

Het advies geldt tot en met woensdag 1 juli.