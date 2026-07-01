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Veel bezoekjes aan huisarts vanwege klachten door hittegolf

Extreem weer

Vandaag, 16:18

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Veel mensen hebben vorige week een bezoek aan de huisarts gebracht omdat ze tijdens de hittegolf last hadden gekregen van de extreme hitte. Volgens het instituut Nivel lag het aantal huisartsbezoeken hoger dan tijdens de zomerpieken van de afgelopen jaren.

Bijna 10 op elke 100.000 mensen brachten met warmteklachten een bezoek aan een huisarts. Dat is twee keer zoveel als in de week ervoor. Het aantal is ook ongeveer twee keer zo hoog als in deze periode vorig jaar. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de hitte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd. Anderen waren uitgeput of duizelig door de warmte, of hadden last van hoofdpijn.

In grote delen van het land gold vorige week code rood vanwege de hitte. Voor het eerst waren de temperaturen de aanleiding voor het hoogste waarschuwingsniveau. In Limburg steeg het kwik naar ruim 39 graden. Nog nooit was het in juni zo warm in Nederland.

In bovenstaande video zie je het weerbericht voor de komende dagen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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