Na twaalf dagen einde landelijke hittegolf: is de volgende al in aantocht?

De temperatuur komt vandaag in De Bilt niet meer boven de 25 graden uit. Daarmee zit de 40e landelijke hittegolf sinds 1901 erop. De hittegolf heeft uiteindelijk twaalf dagen geduurd. Regionaal is het nog niet overal voorbij, want in het oosten en zuidoosten komt het kwik vandaag nog wel boven de 25 graden uit, volgens meteoroloog Robert de Vries. Morgen begint de maand juli, maar zit er opnieuw een hittegolf in de verwachting?

Om van een hittegolf te spreken, gelden duidelijke criteria. Er moet sprake zijn van een reeks dagen waarop de maximumtemperatuur minimaal 25 graden bedraagt, waarvan ten minste drie dagen warmer zijn dan 30 graden. Zolang de temperatuur daarna boven de 25 graden blijft, houdt de hittegolf aan.

Tot en met gisteren is dat gelukt in De Bilt. Daarmee duurde de hittegolf in totaal twaalf dagen. Daarmee komt deze hittegolf op de negende plaats van de langste landelijke hittegolven sinds 1901. De landelijke hittegolf van 1975 was de langste, met een duur van achttien dagen. Die van 1976 volgt met zeventien dagen.

Hoewel deze hittegolf vroeg in het seizoen plaatsvond, was het niet de allervroegste. In 1922 was er van 21 tot en met 25 mei een landelijke hittegolf. Dat is nog altijd de vroegst gemeten landelijke hittegolf sinds 1901.

Regionaal zet hittegolf door

De regionale hittegolf is nog niet voorbij. Voor een regionale hittegolf moet de temperatuur op één specifiek KNMI-weerstation aan de criteria voldoen. Vandaag bleef het kwik op een aantal stations in het oosten en zuidoosten nog boven de 25 graden, waardoor de hittegolf daar nog aanhoudt. De komende dagen blijft dat ook nog mogelijk.

Nieuwe hittegolf?

De temperaturen zijn inmiddels weer gezakt naar normale waarden voor begin juli. De rest van deze week wordt geen extreme warmte verwacht. Volgende week loopt de temperatuur geleidelijk weer op naar 25 graden of meer, maar een landelijke hittegolf zit voorlopig niet in de verwachting.

Een nieuwe regionale hittegolf is wel mogelijk, al is dat nog een verwachting voor de langere termijn.