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Hittegolf nog niet voorbij, later in de week weer kans op een bui

Weerbericht

Vandaag, 10:41

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De extreme hitte ligt achter ons, maar de landelijke hittegolf is waarschijnlijk nog niet voorbij. Zolang de temperatuur in De Bilt boven de 25 graden uitkomt, blijft de veertigste landelijke hittegolf sinds het begin van de metingen officieel in stand. Ook maandag lijkt dat te gaan gebeuren.

In het oosten en zuidoosten wordt het nog 27 tot 28 graden. In de rest van het land liggen de temperaturen iets lager, maar blijft het zomers warm. Het blijft overal droog. In de avond daalt de temperatuur naar 13 tot 16 graden en er staat weinig wind.

In de loop van de week krijgen we echt Hollands zomerweer. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries daar meer over.

Door Redactie Hart van Nederland

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