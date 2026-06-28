NS verwacht ook komende dagen problemen door hitte en noodweer

De hitte en het noodweer van zaterdag op zondagnacht zorgen voor problemen op het spoor, maar het is nog onduidelijk wat de invloed daarvan is op de dienstregeling van maandag en dinsdag. Dat meldt een woordvoerder van de NS. "Treinen moeten wel naar een onderhoudslocatie kunnen en dat is op sommige plekken nu een probleem."

De NS kondigde vrijdag al aan dat er niet alleen dit weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling als gevolg van de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen treinonderdelen oververhit raken. Dat leidde de afgelopen dagen tot uitval van treinen. Ook zijn er bij diverse wissels storingen ontstaan.

Extra problemen door noodweer

Het noodweer van afgelopen nacht zorgt zondag voor extra problemen voor het treinverkeer. Op meerdere plekken zijn bomen of takken op het spoor terechtgekomen en door blikseminslag ligt het treinverkeer rond Gouda stil.

Deze video laat zien hoe groot de schade op verschillende plekken in het land is: