Nacht vol noodweer: branden, ondergelopen wegen en evenementen stilgelegd

Het noodweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag op veel plekken in Nederland voor schade en overlast gezorgd. Door zware onweersbuien met bliksem en harde wind ontstonden meerdere branden, liepen wegen onder water en werden evenementen stilgelegd. In het hele land gold code oranje.

Op meerdere plekken brak brand uit na een blikseminslag. In Toornwerd kwamen twee kalveren om het leven bij een boerderijbrand. De brandweer wist wel te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een stal met 150 koeien. Ook in Snelrewaard, Boskoop, Amsterdam, Wassenaar en Landsmeer ontstonden branden. In Landsmeer raakte een persoon gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media maakten ook melding van branden in onder meer Middelstum, Zuidwolde, Eelde, Haren, Nunspeet, Den Bosch, Oss, Helmond en Geldrop.

In Veldhoven richtte de harde wind ook grote schade aan. De bovenkant van een monumentale molen uit 1858 waaide van de toren:

0:39 Monumentale molen stort in door storm in Veldhoven

Wateroverlast

Naast de branden kreeg Amsterdam te maken met veel wateroverlast. De veiligheidsregio vroeg inwoners de hulpdiensten alleen te bellen bij direct gevaar om de meldkamer niet te overbelasten. De A44 richting Den Haag werd bij Burgerveen afgesloten doordat de tijdelijke bypass onder water stond.

Ook evenementen hadden last van het noodweer. Een concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam werd uit veiligheidsoverwegingen ongeveer een kwartier eerder beëindigd. Op het TT Festival in Assen werd het programma meerdere keren stilgelegd en ging een optreden van Danny Vera niet door.