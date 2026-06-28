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Code geel blijft van kracht: vandaag nog heet, daarna aangenamer zomerweer

Weerbericht

Vandaag, 09:37

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Na een behoorlijk onrustige nacht met felle buien start de dag zondag een stuk rustiger. Er is ruimte voor de zon en de wind is zwak. Later op de dag is er opnieuw kans op regen en onweersbuien, vooral in het uiterste oosten. De temperaturen lopen nog flink op: van 26 graden aan de kust tot 32 graden in het oosten. Hiervoor geldt code geel.

Volgende week krijgen we weer het bekende Hollandse zomerweer. Het blijft vaak droog met geregeld zon en met zo'n 23 graden is het voor de meesten prima weer om buiten te zijn.

Bekijk het volledige weerbericht van Laura Osinga in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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