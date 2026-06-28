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Drie jonge ooievaars zwaargewond door noodweer

Drie jonge ooievaars zwaargewond door noodweer

Dieren

Vandaag, 09:56

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Drie jonge ooievaars zijn in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt door het noodweer. Hun nest viel door de harde wind uit een boom aan de Molenberg in het Gelderse Lieren.

Een buurtbewoner hoorde rond 04.00 uur een harde knal en schakelde de hulpdiensten in. Toen hij een kijkje ging nemen, trof hij het nest en de drie jonge ooievaars op de grond aan. Het nest lag op een tak die door de harde wind was afgebroken.

Opgevangen door de dierenambulance

De vogels raakten zwaargewond en zijn opgevangen door de dierenambulance. De brandweer heeft de weg weer vrijgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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