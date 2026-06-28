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Bewakingscamera legt omwaaien van monumentale molen Veldhoven vast

Extreem weer

Vandaag, 07:41

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Een monumentale molen in het centrum van Veldhoven is in de nacht van zaterdag op zondag deels omgewaaid door de storm. De complete bovenkant van de molen uit 1858 kwam naar beneden en beschadigde ook meerdere woningen en auto's, meldt een correspondent ter plaatse. De ravage is groot.

De kap met de wieken ligt naast de molen. Op de bovenstaande bewakingsbeelden is te zien dat de monumentale molen instort.

Eigenaar Janus Kerkhofs is vastbesloten dat de molen te restaureren valt. "Ik ben nu in gesprek met de verzekeraar, maar de bedoeling is echt om de molen te laten restaureren", zegt hij. "En ik weet zeker dat dat kan. Molens zijn altijd te restaureren."

Honderd jaar familiebezit

De molen is al meer dan honderd jaar familiebezit dus de schade "gaat niet in de koude kleren zitten", zegt Kerkhofs. "Maar ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt. Nu gewoon de schouders eronder en door."

Op verschillende plekken in Nederland heeft het noodweer in de nacht van zaterdag op zondag voor schade gezorgd. Door de zware onweersbuien, die gepaard gingen met veel bliksem en harde wind, ontstonden onder meer branden na blikseminslag en raakten gebouwen beschadigd. In het hele land gold code oranje.

Door Redactie Hart van Nederland

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