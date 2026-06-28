Bliksem verwoest woning alleenstaande moeder Michelle: 'Alles weg'

In letterlijk één klap alles kwijt zijn. Het overkomt de alleenstaande moeder Michelle uit Landsmeer. Blikseminslag tijdens het noodweer van afgelopen avond en nacht heeft haar woning, waar ze samen met haar dochter en twee pleegkinderen woont, volledig in de as gelegd. Alles is weg. Echt alles, het gezin staat met lege handen. Dat weet ook stiefmoeder Naomi.

Ze is al heel de nacht en ochtend op om haar familie te helpen. Ze is een inzamelingsactie begonnen die nu al stormloopt. Dus die lege handen blijven niet lang meer leeg.

Het is volgens Naomi hartverwarmend om te zien hoe heel het Noord-Hollandse dorp bijeenkomt om het gezin, dat niet verzekerd is, er weer bovenop te helpen: "Er heerst hier een enorme saamhorigheid, iedereen is gelijk in actie gekomen."

'In onderbroek op straat'

Nu zijn spullen nog van ondergeschikte aard, want het had bijna een stuk erger af kunnen lopen, stelt Naomi. "Ze hebben zo'n mazzel gehad, het is dat ze wakker zijn geworden want anders hadden ze het niet overleefd. Alles is weg. Er is een complete verdieping weg." En wie de beelden van de woning ziet, weet dat dat niet gelogen is. Een gapend gat zit nu op de plek waar eerst het dak zat.

Na een slapeloze nacht is de stiefmoeder samen met het gezin druk bezig om de nu al ingezamelde kleding te sorteren. "Michelles pleegzoon stond in zijn onderbroek op straat. Nu heeft hij gelukkig weer kleding", zegt een hoorbaar geëmotioneerde Naomi. "We proberen nu te redden wat er te redden valt."