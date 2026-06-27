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Code oranje in heel het land wegens zware onweersbuien met dikke hagelstenen

Extreem weer

Vandaag, 21:48

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In heel het land is code oranje van kracht wegens zware onweersbuien, meldt het KNMI. Eerst gold dit weeralarm in slechts vier provincies, maar dat is uitgebreid.

Volgens meteoroloog Robert de Vries is de atmosfeer zaterdag "explosief".

Bij de zware onweersbuien is er kans op grote hagelstenen van 2 tot 5 centimeter en zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Ook valt er naar verwachting veel regen, tot wel 40 millimeter, in korte tijd.

Code rood voorbij

Code oranje wordt afgegeven als er grote kans is op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, met mogelijk schade, letsel of veel overlast. De waarschuwing geldt ook voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee. Vooralsnog is code oranje in heel het land van kracht tot 04.00 uur zondagochtend.

Eerder zaterdag was het code rood in de vier provincies in het zuidoosten wegens de hitte. Dat hield om 21.00 uur op. Vanwege de hoge temperaturen geldt in Limburg nog wel code oranje, in de rest van Nederland is dat code geel.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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