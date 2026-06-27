Bliksem ingeslagen bij hoofdpodium Concert at Sea

Het hoofdpodium van Concert at Sea was zaterdag tijdelijk afgesloten nadat de bliksem was ingeslagen op een constructie bij het podium. Bezoekers moesten uit voorzorg het gebied verlaten. Het terrein is inmiddels weer open, al is nog onduidelijk of het optreden van de Bankzitters op tijd kan beginnen.

Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) sloeg de bliksem in op een stalen constructie bij het hoofdpodium. Door de blikseminslag ontstonden technische problemen. De organisatie meldt hard te werken om die te verhelpen.

'Voelde stroom door mijn arm'

"Ik leunde tegen een ijzeren constructie aan en voelde stroom door mijn arm. Toen zag ik de bliksem inslaan aan de rechterkant van het podium in een box”, vertelt bezoeker Jotte aan de PZC.

De organisatie onderzoekt de schade en probeert de technische problemen zo snel mogelijk op te lossen.